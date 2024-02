Está disponível na plataforma de streaming HBO Max o documentário Navalny (2022), que ganhou o Oscar da categoria, o Bafta (da Academia Britânica) e o prêmio da Associação dos Produtores dos EUA ao retratar o advogado Alexei Navalny, que teve sua morte anunciada nesta sexta-feira (16) pelo Serviço Penitenciário Federal da Rússia. Ele era o maior opositor de Vladimir Putin, que vem se perpetuando no poder desde a renúncia de Boris Ieltsin, em 1999 — atualmente, está no seu quarto mandato como presidente (também já foi primeiro-ministro) do maior país do mundo em extensão territorial e o nono mais populoso (são 143,7 milhões de habitantes).