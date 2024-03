Eu me perdi na conta, mas duvido que haja alguma produção na Netflix com mais cenas de sexo do que Supersex (2024). Nem poderia ser diferente: lançada no dia 6 de março, a minissérie em sete capítulos reconstitui vida e carreira de Rocco Siffredi, talvez o maior astro pornô. Seu rosto bonito e seu pênis avantajado (com declarados 23 centímetros de comprimento) apareceram em pelo menos 1,3 mil filmes. Apelidado de Garanhão Italiano nas décadas de 1980 e 1990, o ator virou uma espécie de símbolo do seu país, tão reconhecível como a Torre de Pisa. Penetrou até no cinema de arte: a diretora e roteirista francesa Catherine Breillat, que disputou o Festival de Berlim com Para Minha Irmã (2001) e concorreu no Festival de Cannes com Culpa e Desejo (2023), escalou Rocco para ser um dos amantes da personagem Marie (Caroline Ducey) no longa-metragem Romance X (1999).