A partir desta quinta-feira (9) e por pelo menos duas semanas, a 14ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês oferece ao público de Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas a oportunidade de examinar alguns dos principais elementos que constituem a atual produção cinematográfica do país europeu. A programação inclui o filme vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes deste ano, Anatomia de uma Queda (2023), de Justine Triet, mas também lança um olhar ao passado, resgatando o clássico que tornou a atriz Brigitte Bardot um ícone, E Deus Criou a Mulher (1956), de Roger Vadim.