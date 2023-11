Antes dos irmãos Lumière ou de Thomas Edison, o francês Louis Le Prince já filmava imagens em movimento, recorda a história em quadrinhos O Filme Perdido, produzida pelos paulistanos Cesar Gananian (direção e roteiro) e Chico França (arte) e publicada pela Quadrinhos na Cia. (312 páginas, R$ 139,90). Em setembro de 1890, então com 49 anos recém completados, ele se preparava para ir aos Estados Unidos apresentar sua mais nova invenção: o cinematógrafo. No dia 16 daquele mês, embarcou num trem entre as cidades de Dijon e Paris. Nunca mais foi visto.