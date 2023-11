Tem sessão de pré-estreia nesta quarta-feira (8), às 19h, na Sala Paulo Amorim um filme que foi aplaudido três vezes em cena aberta (ou seja, ainda durante a projeção) e que ganhou cinco Kikitos no 51º Festival de Gramado, em agosto: Tia Virgínia (2023). A exibição contará com a presença do diretor e roteirista Fábio Meira e da atriz Vera Holtz. Na quinta (9), a comédia dramática entra em cartaz nos cinemas.