Em cartaz a partir desta quinta-feira (2) nos cinemas, Mussum: O Filmis (2023) foi o grande vencedor do 51º Festival de Gramado, em agosto. A dramatização — mas com muita comédia — da vida de um dos maiores artistas populares do Brasil conquistou seis Kikitos: melhor filme entre os longas-metragens nacionais, ator (Ailton Graça), ator coadjuvante (Yuri Marçal), atriz coadjuvante (Neusa Borges), trilha musical (Max de Castro) e júri popular.