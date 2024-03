Quando vi na sessão de imprensa, tentei anotar o número de pessoas mortas por Michael Myers em Halloween Kills: O Terror Continua (2021), que estreou no dia 10 na Netflix e logo se tornou um dos mais vistos na plataforma (era o segundo no top 10 desta quarta-feira, 13). Mas logo me perdi na conta, talvez distraído pelas risadas na sessão para a imprensa do filme dirigido por David Gordon Green. Não creio que tenha sido um riso nervoso, nem mesmo fruto de um senso de humor sádico: meus colegas reagiram ao absurdo e ao exagero que pautam o 12º título da franquia de terror iniciada em 1978 pelo cineasta John Carpenter. Só sua popularidade explica o sucesso no streaming.