Cinco sítios rupestres que podem ter até 2 mil anos são descobertos no Tocantins

Vestígios de arte rupestre que podem ter até 2 mil anos foram identificados por pesquisadores da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). Equipe do Núcleo Tocantinense de Arqueologia (Nuta) descobriu cinco novos sítios arqueológicos , com alguns painéis de pinturas em rochas.

O Nuta reúne os documentos necessários para registrar os sítios no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a fim de evitar possíveis danos nas áreas.

— Como no caso dos fragmentos de cerâmica, ferramentas líticas, restos de fogueiras e outros artefatos associados à ocupação humana. Então daí a importância de se conservar não só o sítio rupestre em si, mas o seu solo, porque ele precisa também ser analisado, ser estudado, ser escavado para identificar a presença desses materiais, desses vestígios no solo. E a análise desses vestígios com a análise do sítio rupestre vai nos dar uma compreensão mais completa possível daquele contexto arqueológico — explicou Nolasco.