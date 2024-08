"Estômago 2" é um prato requentado e sem sal

Vinte e sete pessoas subiram ao palco do Palácio dos Festivais na apresentação do segundo concorrente aos Kikitos da mostra de longas-metragens nacionais do 52º Festival de Cinema de Gramado, na noite deste domingo (11). O grande contingente garantiu algumas risadas e os aplausos ao final da sessão de Estômago 2: O Poderoso Chef, um filme que deu fome, mas no mau sentido: a vontade despertada durante a projeção era de que o prato servido fosse mais saboroso, bem mais saboroso.