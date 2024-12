Após despencar 67%, safra de oliveiras terá nova quebra no RS

Plantas não se recuperaram do excesso de chuvas. Colheita ocorre em fevereiro. André Ávila / Agencia RBS

A safra de oliveiras do Rio Grande do Sul enfrentará sua segunda quebra consecutiva. A colheita ocorre em fevereiro. Segundo o técnico da Emater/RS, Edison Dornelles, as plantas não se recuperaram do excesso de chuvas. Ele acrescenta que as perdas devem atingir todas as regiões produtoras.

— Temos poucos olivais com produção e eles estão com produtividade baixa de azeitonas — diz.

No ano anterior, a chuva frequente prejudicou a polinização durante o período da floração, não gerando o fruto. A expectativa, porém, era de que os pomares mantivessem sua capacidade produtiva, o que, aparentemente, não ocorreu. A safra de 2024 foi 73% menor do que o esperado e 67% abaixo do recorde da anterior, segundo a Câmara Setorial das Oliveiras da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). Despencou de 580 mil a 193 mil litros de azeite produzidos nos lagares, como são chamadas as fábricas. O setor não divulga o volume de azeitonas colhidas.

O presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Renato Fernandes, diz que é cedo para estimar de quanto será a quebra da safra de 2025, mas acredita que matenha o patamar do ano passado. Recentemente, a coluna ouviu de outro empresário que será necessário o setor buscar tecnologia e técnicas de produção usadas no mundo para lidar com os eventos climáticos do Rio Grande do Sul.

A festa de abertura da colheita de oliveiras será no dia 7 de março em Cachoeira do Sul, na inauguração da fábrica Azeite Puro.

Azeite importado

Em tempo, seca e excesso de chuvas têm castigado também a produção de olivas e azeite na Europa, maior fornecedor mundial. A quebra somada à alta do dólar encarecerá ainda mais o azeite de oliva ao consumidor, que, só no último ano, subiu mais de 20% no país, segundo o IBGE. O instituto não pesquisa o preço da iguaria na região metropolitana de Porto Alegre.

