Supermercadista da Serra compra Carrefour da Região Metropolitana e atinge 50 lojas

Hipermercado Carrefour fechado em 2023 em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Grupo com sede em Caxias do Sul, o Andreazza comprou o hipermercado Carrefour em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Será a 50ª loja da rede gaúcha, avisa à coluna o sócio e diretor Jaime Andreazza. A aquisição turbina a expansão na Região Metropolitana da empresa que já tem presença forte na Serra e no Litoral.