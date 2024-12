Dobra para R$ 200 milhões verba federal para emprestar a empresas de turismo atingidas por enchente

Vai dobrar ainda em dezembro a quantia de crédito liberada pelo Ministério do Turismo para empresas do setor atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul. A primeira leva, que será duplicada, foi de R$ 100 milhões. Os empréstimos, feitos através do Fundo Geral do Turismo (Novo Fungetur), são operados por Badesul – que receberá R$ 41 milhões – e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) – R$ 58 milhões. O custo: 5% de spread bancário (custo da operação) mais a inflação pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado nos últimos 12 meses, que está em 3,49%.