Defesa de Bolsonaro pede que audiências com testemunhas sejam canceladas

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitaram, nesta terça-feira (13), o cancelamento das oitivas das testemunhas que estão previstas para ocorrer entre os dias 19 deste mês e 2 de junho no Supremo Tribunal Federal (STF). No dia 7 de maio, o ministro Alexandre de Moraes marcou as datas para os depoimentos dos nomes indicados por ele e outros sete réus por suposta tentativa de golpe de Estado em 2022.