RS perderá mais de R$ 1 bilhão para subsidiar juro de empréstimos do Pronampe da enchente

Na virada do ano, o Rio Grande do Sul perderá R$ 1,3 bilhão do dinheiro liberado pelo governo federal para subvenção do juro do Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) Solidário, mais conhecido como Pronampe da enchente. Isso teria potencial de gerar mais R$ 3,9 bilhões em empréstimos a pequenos negócios impactados pela tragédia.