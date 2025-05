Uma pessoa morre e duas ficam feridas em acidente na BR-285 

Up pegou fogo depois da colisão e o motorista morreu no local.

Um acidente entre dois carros resultou na morte de um homem de 49 anos na manhã desta sexta-feira (9) na BR-285 em Panambi, no noroeste do Estado.

Conforme informações preliminares do Corpo de Bombeiros, um Volkswagen Up e um Citroen Aircross colidiram próximo ao trevo de acesso do município, no sentido Santa Bárbara do Sul.