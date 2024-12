Los Angeles Chargers x Denver Broncos: horário e onde assistir ao jogo da NFL

Montagem com fotos de Harry How e Justin Edmonds / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

As equipes estão disputando vaga para os playoffs e o vencedor da partida dá um passo para a pós-temporada. Em caso de vitória dos Broncos, a classificação está garantida. Porém, se os Chargers vencerem, a franquia só garante vaga com derrotas do Miami Dolphins e do Indianapolis Colts, que jogam no domingo.