Curta gaúcho vence o Festival de Gramado pela primeira vez em nove anos

Dirigido por Melissa Brogni e Gabriel Motta, Pastrana não deixou ir embora do Rio Grande do Sul o Kikito de melhor filme da competição nacional de curtas-metragens do 52º Festival de Cinema de Gramado. Os vencedores foram anunciados na noite deste sábado (17), no Palácio dos Festivais. É a primeira vez que uma produção gaúcha ganha o principal prêmio desde 2015, quando O Corpo, de Lucas Cassales, faturou o troféu.