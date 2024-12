Preta Gil já andou e se alimentou por via oral após cirurgia, segundo novo boletim médico

Preta Gil segue internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Alex Santana / Preta Gil/Divulgação

A cantora Preta Gil começou a apresentar sinais de melhora significativa e "já andou e iniciou alimentação por via oral", segundo novo boletim médico divulgado no início da tarde desta quinta-feira (26). A cantora permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Na última quinta-feira (19), ela passou por uma cirurgia para retirada de tumores decorrentes de um câncer de intestino. O procedimento durou cerca de 20 horas.

Nas redes sociais, Francisco Gil compartilhou uma foto segurando a mão da mãe, elogiou o atendimento e amparo recebido peça equipe médica e também a força dela durante mais uma etapa do tratamento. "Colado com ela nesse processo todo e vendo de perto uma aula de vida. É muito força, resiliência e evoluindo a cada dia. Ela está bem!", celebrou.

O cantor, que é filho único, se despediu da mãe após uma semana acompanhando-a em sua internação.

"Agora mais uma parte difícil: Ir embora depois dessa semana toda de hospital juntos... Mas é justamente ela quem mais me incentiva a ir, fazer meu trabalho, cantar... e voltar"

O documento, publicado nas redes sociais da artista, atesta que ela segue sendo acompanhada pelas equipes médicas lideradas por Roberto Kalil Filho, Roberta Saretta, Fernanda Caparelli e Frederico Teixeira.

Tratamento contra câncer de intestino

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Na época, ela realizou sessões de radioterapia e passou por uma cirurgia. Em dezembro do ano passado, ela afirmou que estava em processo de remissão da doença.

No entanto, em agosto de 2024, ela informou que o câncer havia voltado e foi detectado linfonodos no peritônio — membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino — e no ureter.