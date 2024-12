Moraes diz que Daniel Silveira foi a shopping sem autorização e pede explicações

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pediu nesta quinta-feira (26) explicações ao ex-deputado federal Daniel Silveira sobre novas acusações de violação das medidas cautelares durante o cumprimento do livramento condicional.

Na decisão, Moraes deu prazo de 48 horas para o ex-parlamentar explicar porque ficou fora de casa por cerca de 10 horas e ainda foi a um shopping de Petrópolis (RJ) , no último domingo (22). Além disso, Silveira deverá informar quem esteve com ele.

Na terça-feira (24), o ex-deputado foi preso pela Polícia Federal (PF) após descumprir a regra que estabelecia o horário das 22h para recolhimento noturno. A medida foi estabelecida no livramento condicional , benefício que foi revogado por Moraes após o episódio. Segundo o ministro, no último fim de semana, Silveira deu entrada em um hospital, sem autorização judicial.

Segundo Moraes, o ex-deputado não poderia passar o dia fora de sua residência. No entendimento do ministro, o comportamento demonstra que Silveira "ignorou" as condições do livramento condicional.