EUA sanciona magnata e ex-premiê da Geórgia Bidzina Ivanishvili

"Condenamos veementemente as ações do Sonho Georgiano sob a liderança de Ivanishvili, incluindo a contínua e violenta repressão a cidadãos georgianos, manifestantes, membros da imprensa, ativistas de direitos humanos e figuras da oposição", afirmou o secretário do Departamento de Estado, Antony Blinken, referindo-se ao partido que governa a Geórgia.