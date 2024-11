A musa da Gaviões da Fiel e ex-participante do reality show A Fazenda, Ana Paula Minerato, está no centro de uma polêmica após o vazamento de um suposto áudio com falas racistas. A gravação que circula nas redes sociais teria sido feita durante uma conversa privada da ex-panicat com o cantor KT Gomez, com quem teve um relacionamento. Além de ser desligada da escola de samba, ela foi demitida da Band FM.