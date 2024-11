Apenas amigos

Grazi Massafera nega romance com João Villa após fotos de viagem juntos

Os atores se conheceram durante as gravações de "Dona Beja", novela que será protagonizada por ela, e estão em férias no Jalapão, com a filha e a sobrinha da ex-BBB, além de uma amiga dos dois

22/11/2024 - 19h42min Atualizada em 23/11/2024 - 18h17min