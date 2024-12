Toguro acumula mais de 9 milhões de seguidores no Instagram. Toguro / Reprodução

O influenciador Tiago Toguro recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na madrugada de quarta-feira (25) após sentir fortes dores nos testículos. Ele segue internado. A cidade e o hospital onde ele está se tratando não foram divulgados.

Toguro produz vídeos sobre conteúdo fitness, focados em musculação e vida saudável. No Instagram, acumula mais de nove milhões de seguidores e compartilha a rotina de exercícios e inúmeras trends.

Leia Mais Influenciador Toguro deixa UTI após ser internado na madrugada de Natal

Quem é Toguro?

Com nome de registro Tiago Ribeiro de Lima, Toguro ganhou fama com vídeos que mostram sua rotina de exercícios e relatam sua trajetória. Ele é o criador dos canais Mansão Maromba e Em Busca do Shape Inexplicável, no YouTube.

Em 2022, o influenciador e empresário, que já era conhecido na internet, viralizou novamente com vídeos motivacionais cômicos, nos quais usava o bordão: "Em pleno 2022, ano da Copa, ano da tecnologia...".

Recentemente, Toguro viralizou no TikTok junto do bodybuilder Julio Balestrin, com uma série de vídeos em que o fisiculturista flagrava o influenciador ingerindo comidas calóricas e "atrapalhando" o projeto para alcançar o peso ideal.

Na trend, como punição, Julio proibia Toguro de acompanhá-lo para uma viagem a Balneário (em referência a Balneário Camboriú).

Acidente e indiciamento por homicídio

Toguro se envolveu em um acidente de trânsito, que resultou na morte de Johny Vieira da Silva, 30 anos.

O caso ocorreu em março de 2023, em uma via na zona norte do Rio de Janeiro. Conforme testemunhas, o influenciador estava dirigindo seu carro e deu marcha ré com o veículo, atingindo a motocicleta da vítima.

Após o ocorrido, Torugo se apresentou espontaneamente na delegacia e falou com as autoridades. Durante depoimento, ele negou ter dado ré e afirmou que o motoqueiro dirigia em alta velocidade, e que isso teria causado o acidente.

Em sua fala para a polícia, o empresário também omitiu o fato de que as influenciadoras Nara Paraguaia, sua namorada, e Vitória Reis também estavam no veículo no momento da colisão.

Em maio do mesmo ano, o criador de conteúdo foi indiciado pelo homicídio culposo de Silva. O caso está sob responsabilidade das autoridades do Rio.

Pai de Gael

Dois dias depois do acidente, Toguro e Nara anunciaram a gestação de seu primeiro filho. O bebê, Gael, nasceu em setembro de 2023, em um parto marcado por complicações.

Durante o nascimento do filho, Nara passou por uma cesariana induzida e sofreu com graves hemorragias. Ela precisou ser intubada e submetida a uma histerectomia, cirurgia para a retirada de útero.

Na ocasião, Toguro acusou os profissionais de erro médico e afirmou que processaria o hospital. Pouco tempo depois, entretanto, ele voltou atrás.

Orientação sexual

Em agosto de 2024, o criador de conteúdo revelou ser pansexual, ou seja, uma pessoa que sente atração por qualquer identidade de gênero.

Ele publicou uma foto vestindo as cores rosa, azul e amarelo, que representam a pansexualidade. A postagem recebeu comentários de apoio, mas também foi alvo de críticas e falas preconceituosas.

Em seu Instagram, Toguro se defendeu das falas homofóbicas e pediu respeito à sua orientação sexual. “Não contente em não ser feliz, as pessoas sempre tentam julgar a felicidade do próximo”, disse.