Conheça as mães dos filhos de Neymar

Carol Dantas

Atualmente, Carol vive na Espanha e é casada com o empresário Vinícius Martinez, com quem tem outro filho, Valentin, de 4 anos.

Bruna Biancardi

Antes do jogador, Bruna namorou por cinco anos com Caique Gama , cantor e ex-participante do reality De férias com o ex - Celebs, da MTV.

Amanda Kimberlly

Em 2017, participou do reality show Are You the One? - Brasil, da MTV, que consistia no confinamento de 10 mulheres e 10 homens, em um destino paradisíaco, na busca de seu par ideal.