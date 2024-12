O anúncio pegou os fãs do casal de surpresa. Apenas as famílias do jogador e da influenciadora sabiam da gravidez até o momento.

Além dela, primeira filha do jogador com Bruna Biancardi, Neymar tem outros dois filhos: Davi Lucca, 13 anos, fruto de um breve relacionamento com a influenciadora Carol Dantas, e de Helena, de cinco meses, com a modelo Amanda Kimberlly.