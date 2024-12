LeBron James vence Stephen Curry e outros destaques da rodada de Natal da NBA

Los Angeles Lakers, de LeBron James, venceu o Golden State Warriors, de Stephen Curry, por 115 a 113. Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A tradicional rodada de Natal da NBA teve cinco partidas animando a quarta-feira (25). Os principais times da liga na atualidade estiveram em quadra e entregaram partidas de alto nível.

Logo no primeiro duelo, equilíbrio do início ao fim. Mas o New York Knicks venceu o San Antonio Spurs por 117 a 114. O pivô francês Victor Wembanyama marcou 42 pontos e pegou 18 rebotes, mas não foi suficiente para sua equipe ganhar. Do lado vencedor, Mikal Bridges fez 41 pontos e se destacou com seis cestas de três convertidas.

Leia Mais Jayson Tatum brilha e faz primeiro 'triple-double' com mais de 40 pontos nos Celtics desde Larry Bird

O segundo jogo teve o confronto entre Anthony Edwards e Luka Doncic. Ambos estavam atuando bem, mas o esloveno se machucou e precisou abandonar a partida. Com isso, o Minnesota Timberwolves aproveitou a ausência do principal jogador do Dallas Mavericks para vencer por 105 a 99. Edwards terminou com 26 pontos, mas o cestinha foi Kyrie Irving, com 39, da equipe perdedora.

Mesmo jogando em casa, os atuais campeões da NBA perderam na rodada de Natal. Tyrese Maxey, cum um duplo-duplo de 33 pontos e 12 assistências, liderou o Philadelphia 76ers na vitória por 118 a 114 sobre o Boston Celtics. Jayson Tatum foi bem, com 32 pontos e 15 rebotes, mas o banco de reservas produziu apenas 12 pontos, enquanto o dos 76ers marcou 19.

No quarto duelo, LeBron James e Stephen Curry se enfrentaram mais uma vez e entregaram um jogo de alto nível. James, com 31 pontos, levou a melhor com o Los Angeles Lakers, que venceu por 115 a 113 o Golden State Warriors. Curry marcou 38 pontos e empatou o jogo restando seis segundos. Contudo, Austin Reaves fez dois pontos praticamente no estouro do relógio para garantir a vitória.

No último jogo da rodada, o Phoenix Suns venceu o Denver Nuggets por 110 a 100. Kevin Durant e Bradley Beal supriram a ausência de Devin Booker e marcaram 27 pontos cada para o time vencedor. O atual MVP Nikola Jokic marcou um duplo-duplo de 25 pontos e 15 rebotes, que não adiantou de nada para os Nuggets.

Os resultados da rodada de Natal

New York Knicks 117x114 San Antonio Spurs

Dallas Mavericks 99x105 Minnesota Timberwolves

Boston Celtics 114x118 Philadelphia 76ers

Golden State Warriors 113x115 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 110x100 Denver Nuggets