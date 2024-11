O jogo de domingo (1º) marcará a volta de Enner Valencia ao time titular do Inter após quase dois meses. Contra o Flamengo, o centroavante substituirá Borré, que levou o terceiro amarelo diante do Bragantino na rodada passada. Será, recém, a nona partida do equatoriano entre os 11 iniciais no Brasileirão. É uma tentativa de recuperar uma temporada bastante acidentada e criar uma nova expectativa para 2025.