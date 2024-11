Às 16h desta terça-feira (26), José Clemente Pozenato, 86 anos, será sepultado no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul. O velório do escritor, professor e tradutor começou às 8h na Capela A do Memorial São José de Caxias do Sul. Ele estava hospitalizado no Hospital da Unimed para realizar um procedimento cardíaco e morreu no início da noite desta segunda-feira (25), após complicações.