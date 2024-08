Na volta de Borré, a volta das vitórias. O colombiano fez um belo gol e garantiu a alegria de mais de 26 mil colorados que encararam a gélida noite de domingo no Beira-Rio. Com o 1 a 0 sobre o Cruzeiro, pela 24ª rodada, a equipe de Roger Machado entra na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. E na quarta-feira (28), reencontra os mineiros, em partida atrasada do primeiro turno.