Inter e Ferroviária empatam na ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

A disputa está em aberto. Nem Inter, nem Ferroviária conseguiram sair do Estádio Centenário com a vantagem nas quartas de final do Brasileirão Feminino. Em jogo truncado, neste domingo (25), em Caxias do Sul, os times empataram em 1 a 1, com gols de Duda Santos para as Guerreiras Grenás e Priscila para as Gurias Coloradas. Agora tudo será definido na quarta-feira (28), às 15h30min, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Quem vencer estará nas semifinais. Em caso de empate, a definição do classificado será nos pênaltis.