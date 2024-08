Como foram Notícia

Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o Cruzeiro

Colorado bateu a time mineiro no Beira-Rio, com gol de Borré, e subiu na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, afastando-se do Z-4 e entrando na zona da Sul-Americana

25/08/2024 - 21h20min Atualizada em 26/08/2024 - 00h23min