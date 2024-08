Depois de decepcionante derrota para o lanterna Atlético-GO, o Inter voltou a vencer no Brasileirão. Na noite deste domingo (25), o Colorado fez valer o fator Beira-Rio e bateu o Cruzeiro por 1 a 0. Autor do gol, Borré ressaltou a importância da conquista dos três pontos para recuperar a confiança no ambiente vermelho.