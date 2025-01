Ocupação da Maesa e revitalização da Estação Férrea serão prioridades da nova secretária da Cultura de Caxias do Sul

Tatiane Frizzo é a secretária da Cultura de Caxias do Sul, neste segundo mandato do prefeito Adiló Didomenico. Ícaro de Campos / Divulgação

Depois de dois mandatos como vereadora, a ex-rainha da Festa da Uva e fisioterapeuta, Tatiane Frizzo, 37 anos, assume a Secretaria da Cultura de Caxias do Sul com dois desafios principais: a revitalização da Estação Férrea e a ocupação da Maesa.

Em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra, concedida aos jornalistas Alessandro Valim e Juliana Bevilaqua nesta quarta-feira (15), Tatiane revelou que priorizar a Maesa e a Estação Férrea foi um pedido do prefeito Adiló Didomenico (PSDB) e do vice, Edson Néspolo (União Brasil).

— A Maesa vai ser um marco e eu acho que a cultura tem um papel primordial. A gente precisa levar mais cultura, mais lazer e qualidade de vida para o povo caxiense. O principal desafio é ocupar esses espaços e levar mais espetáculos, mostras e teatro — afirma a secretária, que também promete fomentar e fortalecer editais de financiamento como o Financiarte e a Lei Aldir Blanc.

Mesmo elencando a Maesa como uma prioridade, a secretária não soube precisar quando, de fato, deve ocorrer a ocupação do espaço.

— O poder público não tem condições de estruturar todo aquele prédio, porque é um complexo gigante. Por isso que foi pensado na questão das parcerias público privadas. O município, em contrapartida, fará uso de espaços para fomentar algumas secretarias e até eventos, museus e espaços culturais para promover a nossa região. É difícil te dizer quando vai acontecer — revela.

Em relação à revitalização da Estação Férrea, Tatiane afirma que o projeto está em estágio avançado. A projeção da secretária é de que a obra seja entregue entre 60 e 90 dias.

— Nesse projeto, vamos ter uma pista de caminhada, uma concha acústica para apresentações e espaço arborizado. Vai ser um equipamento de lazer importante e a gente precisa cada vez mais trazer as pessoas para o centro desses espaços — analisa.

Plano de governo prevê criação de novos espaços

No plano de governo do prefeito Adiló, um dos projetos citados como sendo de responsabilidade da Cultura é a criação dos parques Rural Nativista e Automotivo, que, de acordo com o documento, incentivariam a preservação das tradições gaúchas e a realização de competições de grande porte no setor automobilístico.

— A gente entende que existe uma parcela importante da população, especialmente, a mais jovem, que busca por espaços de entretenimento com este viés (arrancadão). É importante que a gente tenha um local específico seguro para que esses jovens possam estar fomentando essas atividades — pontua.

Para Tatiane, as atividades, principalmente do Parque Automotivo, podem contribuir para uma parceria entre as secretarias da Cultura e do Esporte e Lazer.

— Acho que interliga um pouco com a minha pasta, no sentido de fomento e fortalecimento. A cultura gaúcha precisa ter mais espaço para o tradicionalismo. É um viés um pouco novo, que talvez num primeiro momento, a gente fique em dúvida, mas eu acho que a gente sempre tem desafio para crescer e pensar em novas alternativas para fortalecer algumas atividades e eventos que não existem ainda — justifica.

Nesse mesmo sentido, a secretária afirma que é necessário pensar em outras manifestações culturais para o município, como criação de galerias de arte a céu aberto.

— Você vai para outras cidades, como São Paulo e Porto Alegre, e vê artistas divulgando a sua arte através do grafite. Isso é uma coisa que a gente precisa fomentar e fazer acontecer. A gente precisa quebrar alguns vieses e precisa trazer espaço para o novo — defende.

Secretário adjunto deve ser conhecido em 15 dias

Novo cargo na administração municipal, o secretário adjunto da Secretaria da Cultura ainda não foi definido. De acordo com Tatiane, a nomeação deve ser de uma pessoa do segmento da cultura e com experiência na área.

— Eu acho que a gente se complementa e (a nomeação) deve acontecer nos próximos 15 dias. Quanto à alterações (em direções e coordenações internas), nesses primeiros 60 dias eu estou focada em conhecer todos os setores e tudo que está dentro desse guarda-chuva da Secretaria da Cultura. Após esses 60 dias, se for necessário, a gente vai mexer em algumas estruturas, talvez em algumas diretorias — afirma a secretária.

Confira a entrevista na íntegra: