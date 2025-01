Liderar é dominar a arte de se comunicar num mundo globalizado

Por Patrícia Marins, gestora de crises de alto risco reputacional e coautora do livro “Muito além do Media training, o porta-voz na era da hiperconexão”

Assim, seria quase inconcebível pensar a tomada de decisão pelo poder público sem a mediação da imprensa ou de produtores de conteúdo independentes. A manutenção de qualquer tipo de poder passa pela comunicação com um público cada vez mais amplo e diversificado, capaz de acessar os mais variados ambientes com poucos cliques no mouse do computador ou movimentos na tela de um smartphone.