Dos 26 feridos em acidente com ônibus da UFSM, seis seguem internados, diz reitor

A maioria dos feridos em acidente com ônibus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em Imigrante recebeu alta hospitalar até as 22h desta sexta-feira (4).

O veículo transportava alunos e professores do Colégio Politécnico da instituição e tombou em um declive na Estrada de Acesso Rota do Sol. Sete mortes foram confirmadas.

— Passamos nos três hospitais que receberam os estudantes para atendimento. A maioria deles já recebeu alta. Estamos com dois em estado um pouco mais grave e outros quatro ficarão em observação — explicou o reitor da UFSM, Luciano Schuch.

Sobre as circunstâncias do acidente, Schuch disse que uma sindicância interna foi aberta para apurar o caso.

— Se o ônibus saiu, ele estava em condições. Temos mais de 70 veículos na universidade e tomamos cuidado com as condições de uso. Ainda é cedo para qualquer conclusão, mas com o resultado da perícia chegaremos a uma informação mais concreta — afirmou.