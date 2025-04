Pecuária sustentável no Brasil: reflexões e expectativas

Por Ana Doralina Menezes, Presidente da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável (MBPS)

Em 2024, a sustentabilidade se consolidou como pilar essencial na pecuária brasileira. A Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável (MBPS) liderou iniciativas que fortaleceram a cadeia de valor da pecuária e promoveram diálogos inclusivos sobre temas críticos ao setor.

Um dos principais avanços foi a proposta para uma política pública nacional de rastreabilidade individual de bovinos, que apoiou os debates no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e contribuiu para um plano nacional robusto de identificação animal. Também realizamos webinares sobre o mercado de carbono, resultando em um posicionamento estratégico entregue na COP29, realizada no ano passado em Baku, no Azerbaijão, reforçando o compromisso do setor com a mitigação climática.

As ações e parcerias de 2024 fortaleceram a transparência na cadeia de valor da pecuária, posicionando o Brasil como referência em sustentabilidade e atendendo às crescentes demandas globais por produtos sustentáveis, como as do EUDR, lei antidesflorestamento da União Europeia. Nossa atuação busca sensibilizar, integrar e influenciar políticas públicas que promovam sustentabilidade e competitividade.

Mostraremos que é possível produzir carne com respeito à biodiversidade

Em 2025, continuaremos a liderar temas essenciais, como o uso da terra, com foco na implementação do Código Florestal, regularização fundiária e recuperação de pastagens degradadas. Em rastreabilidade, iremos organizar e desenvolver aspectos técnicos que acelerem a implementação da rastreabilidade no Brasil e avançaremos em critérios socioambientais e realizaremos um diagnóstico do sistema nacional.

Promoveremos ainda a pecuária como solução climática, fortalecendo parcerias com centros de pesquisa e ampliando conhecimento. O lançamento do Guia de Recomendações para Melhorias do Bem-Estar Animal consolidará práticas para manejo sustentável do rebanho.