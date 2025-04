Fotógrafo Ricardo Chaves, o Kadão, morre aos 73 anos

Ricardo Chaves atuou por cerca de duas décadas em Zero Hora. Anderson Astor / Divulgação

Morreu nesta sexta-feira (4), aos 73 anos, o fotógrafo Ricardo Chaves, conhecido como Kadão. Natural de Porto Alegre, ele atuou por mais de duas décadas em Zero Hora. Ele deixa esposa, dois filhos e dois netos.

Kadão enfrentou um câncer na bexiga nos últimos sete meses. A morte do fotojornalista, que foi hospitalizado nesta sexta no Hospital Moinhos de Vento, estaria relacionada com o estado de saúde decorrente da doença.

A despedida dele deve acontecer no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre, a partir das 12h de sábado (5).

— A redação de Zero Hora guardará para sempre a memória e o legado de Ricardo Chaves, um dos mais extraordinários fotógrafos que o Brasil conheceu. "Kadão", como todos o chamavam, viveu a vida com uma máquina fotográfica como a extensão de sua mão, testemunhando o tempo. Foi um amigo e um mentor generoso, formador de talentos e inspirador de gerações de jornalistas que, sob sua orientação, aprenderam que a fotografia é muito mais do que um trabalho, é um compromisso com a História e uma forma de arte — diz Marta Gleich, diretora-executiva de Jornalismo e Esporte do Grupo RBS.

Trajetória

Kadão se alfabetizou no Grupo Escolar Alberto Bins, concluiu o ensino primário no G.E. Paula Soares e ingressou na Escola Técnica Parobé, onde fez o ginásio industrial. No final do segundo grau, descobriu a fotografia e fez dela uma profissão.

Tornou-se fotojornalista de Zero Hora ainda no início dos anos de 1970. Segundo o amigo e jornalista Alexandre Bach, Kadão também trabalhou na sucursal do Jornal do Brasil e no jornal Estado de S. Paulo.

— Ele é um dos grandes fotojornalistas brasileiros. Momentos marcantes, que vão desde a Copa do Mundo, Olimpíadas, viagens de presidentes da República, artistas famosos das décadas de 1970 e 1980, ele fotografou tudo. Ele fotografou a morte do Tancredo Neves, a volta do Brizola do exílio, muitos momentos marcantes — explica Bach, que conhecia Kadão há 33 anos.

Chaves foi casado por cerca de 50 anos com Loraine, com quem dividiu a vida até a morte. O casal perambulou pelo Brasil — viveu no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília — e voltou para Porto Alegre em 1992, devido a um convite de trabalho em Zero Hora, onde Kadão atuou por cerca de duas décadas como editor de fotografia.

O fotojornalista também ficou à frente da coluna Almanaque Gaúcho por mais de 10 anos.