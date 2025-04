Com jogadores do elenco principal, Inter perde para o Juventude pelo Brasileirão sub-20

Confronto entre gaúchos foi disputado fora de Porto Alegre e teve gol marcado na segunda etapa. Nathan Bizotto / Juventude

O Inter perdeu para o Juventude por 1 a 0 em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida foi disputada nesta sexta-feira (4), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

No time titular, estavam quatro jogadores que já atuaram pelo elenco principal colorado: o zagueiro João Dalla Corte, o lateral-esquerdo Pablo, o volante Luis Otavio e o atacante Ricardo Mathias.

Com o resultado, o clube de Caxias do Sul assume a vice-liderança da competição, com nove pontos. Enquanto isso, o Inter permanece na sexta posição, com seis.

O jogo

Jogando como mandante no confronto, o Inter foi superior na primeira etapa. Apesar de não ter balançado as redes, o clube criou mais chances de gol e teve maior controle das ações ofensivas.

Na segunda etapa, o Juventude melhorou no confronto e passou a levar perigo em jogadas pelos lados do campo. A primeira dela, aos oito minutos, foi finalizada por João Trevison e passou próxima da trave do goleiro colorado.

Já aos 30 minutos, veio o gol dos visitantes. Em bela jogada individual de Marlon, pelo lado direito de ataque, ele se livrou da marcação e cruzou na área. O meia Gui Teixeira finalizou para o fundo das redes.

Na sequência, o time treinado por Renan, goleiro campeão da Libertadores em 2010, foi ao ataque e buscou empatar, principalmente explorando jogadas de bola área, tendo Ricardo Mathias como a principal referência na área. Contudo, não foi o suficiente, e o Juventude saiu com a vitória.

Próximos jogos

O Inter volta a campo no dia 10 de abril contra o Cuiabá, às 16h, fora de casa. Quanto ao Juventude, o time enfrenta o Athletico-PR, no mesmo dia, às 15h, também longe dos seus domínios.