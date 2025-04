Unindo pontos em uma campanha nacional

A política nacional de valorização do salário mínimo é um instrumento essencial para o fortalecimento do mercado interno, a distribuição de renda e a redução das desigualdades. Garantir sua valorização real é trilhar o caminho da justiça social e do desenvolvimento. Diretamente e indiretamente, ele atinge cerca de 80 milhões de pessoas. Há um aumento de consumo que cria um círculo virtuoso. Todos ganham: mais dinheiro no bolso dos trabalhadores, comércio vendendo mais e gerando emprego, municípios arrecadando mais.