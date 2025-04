Em festa de aniversário do Inter, Roger destaca apoio do torcedor: “Começou a se sentir representado"

Roger Machado participou da celebração de aniversário do Colorado. Ricardo Duarte / Inter Divulgação

O Inter completa 116 anos de história nesta sexta-feira (4). Para isso, o clube organizou uma celebração no Estádio Beira-Rio, a "Noite Gigante". O evento reúne atrações musicais e conta com a presença de torcedores que buscam celebrar o aniversário do clube que amam.

Entre as atrações da festa, estão jogadores do elenco colorado, assim como membros da comissão técnica. O técnico Roger Machado, por exemplo, é um dos que compareceu. Em um vídeo publicado nas redes sociais do treinador colorado, Roger se mostrou grato ao torcedor e destacou a importância de contar com o Beira-Rio lotado para os jogos.

— Foi um trabalho de resgate, desde o ano passado. O torcedor, gradativamente, começou a voltar ao estádio. A gente percebeu que o torcedor começou a sentir representado dentro de campo, não só pelos resultados, mas pela forma como ele via o time se entregando em campo — disse Roger.

No Colorado desde julho de 2024, Roger conta com o apoio da torcida e se mostra adaptado ao grupo de jogadores. Após nove anos, o Inter voltou a ser campeão gaúcho, feito que, de acordo com o treinador, era o que faltava para coroar o bom momento da equipe.

— O que faltava para coroar esse momento, veio com o título gaúcho. Comemorado por muitos. Há alguns anos de espera. Alguns jovens torcedores ainda não tinham visto o seu time ser campeão, o Inter ser campeão, e isso é muito gratificante para a gente — comentou o técnico.

Confira o vídeo da fala de Roger Machado