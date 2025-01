Roger define time do Inter para enfrentar o México em amistoso

Com a ausência de Bernabei, argentino Braian Aguirre poderá ser improvisado na lateral esquerda Ricardo Duarte / Inter

O Inter tem sua escalação definida para enfrentar o México, na quinta-feira (16), no Beira-Rio. Na manhã desta quarta-feira (15), o técnico Roger Machado comandou o último treino antes do amistoso com os mexicanos e trabalhou o time que vai iniciar o confronto.

Publicamente, a escalação não foi confirmada. Mais do que isso, existem ao menos três dúvidas sobre a formação que vai iniciar a partida. Duas deles estão no sistema defensivo e outra no meio-campo, com possibilidades de variação de características.





Na defesa, sem Rochet, com uma tendinose no joelho esquerdo, Roger escolherá entre Anthoni e Ivan. O jovem goleiro da base colorada larga na frente na disputa pela vaga pelo bom desempenho apresentado na reta final de 2024, quando precisou substituir o uruguaio.

A lateral esquerda também tem uma dúvida, mas por outro motivo. Ainda a caminho de Porto Alegre para assinar contrato em definitivo com o Inter, Bernabei não estará disponível para o amistoso. Assim, a tendência é de que Braian Aguirre seja improvisado. Apesar de ser lateral-direito de função, o argentino já atuou por quase uma temporada inteira do lado esquerdo quando surgiu no Lanús, em 2020.

No meio-campo, lado direito é onde está a terceira vaga em aberto. Roger não contará com Bruno Tabata, com desconforto muscular, com Gabriel Carvalho, com fratura no dedo do pé esquerdo, nem com Gustavo Prado, com a seleção sub-20. Assim, as alternativas são meias como Bruno Henrique ou atacantes de velocidade, Vitinho e Wanderson.

Uma provável escalação do Inter tem Anthoni (Ivan); Bruno Gomes, Clayton, Vitão e Aguirre; Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique (Wanderson ou Vitinho), Alan Patrick e Wesley; Borré.

Outro ponto importante no planejamento da comissão técnica é o número de substituições. Pelo caráter de amistoso, a partida terá nove trocas para cada equipe.

— Teremos este amistoso na quinta-feira, no qual está sendo planejado a termos direito a nove substituições, dentro do que cada um vem apresentando, dentro das suas métricas e limiares, a gente fazer substituições pontuais e completar uma carga que nós entendemos por convicção como cargas mínimas necessárias para iniciar uma competição como o Campeonato Gaúcho, com a dificuldade que a gente sabe que é — comentou o preparador físico Paulo Paixão em entrevista ao canal do Inter.