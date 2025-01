Inter usará amistoso contra o México como evento-teste para reacender debate sobre venda de cerveja nos estádios gaúchos

O Inter utilizará o amistoso contra a seleção mexicana para reacender o debate sobre a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol gaúchos. O clube anunciou que irá comercializar cerveja para maiores de idade no jogo agendado para iniciar às 21h desta quinta-feira (16), no Beira-Rio.

Desde 2008, uma lei estadual proíbe tanto a venda quanto o consumo de álcool nos estádios e ginásios do Rio Grande do Sul , mas veda apenas partidas por competições oficiais, como Gauchão e Brasileirão, por exemplo.

Como o duelo desta semana tem caráter amistoso, não haveria impeditivo , conforme o entendimento do clube. A decisão, no entanto, é válida apenas para esse jogo. Desta forma, a não ser que haja uma mudança na legislação, a comercialização não será permitida na estreia colorada pelo Gauchão em casa, contra o Juventude, no dia 25 de janeiro.

Para se resguardar da decisão, a diretoria colorada fez uma consulta formal à Federação Gaúcha de Futebol. Além disso, enviou um ofício para o governo do Estado e à prefeitura, também entrando em contato com o Ministério Público, recebendo um parecer positivo de todos.

— Nossa intenção também é provocar o debate e, para isso, consultamos as autoridades envolvidas no cenário para confirmar a autorização nesta partida. Este será um evento-teste para que a sociedade possa rediscutir, se assim entender, a venda de cerveja nos estádios, já que em outros Estados voltou a ser liberado. A proposição é para atender a um pedido do torcedor, que solicita o retorno da venda de cerveja no estádio — explica o vice-presidente jurídico do Inter, Jorge Oliveira Filho.