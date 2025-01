No "BBB 25", Joselma passa a noite na área externa: "Melhor do que dormir naquele quarto apertado"

Joselma e Guilherme ficaram fora da casa. TV Globo / Reprodução

Com apenas dois dias de jogo, Joselma movimentou a casa do BBB 25 na quarta-feira (15). Após passar a noite na área externa da casa como consequência de uma dinâmica entre as duplas, a pernambucana declarou:

— Eu fazia questão de dormir aqui toda noite. Melhor do que dormir naquele aperto, naquele quarto apertado — declarou. — Acordar ao perto da natureza, tem coisa melhor?

Joselma e sua dupla, o genro, Guilherme, foram selecionados para pernoitar do lado de fora após uma dinâmica na terça-feira (14), que mediu a afinidade dos pares. A atividade pedia aos participantes que apontassem um duo na opção "joga no meu time" e dois na "fora do meu jogo".

A decisão de deixar eles fora da casa foi tomada por Camilla, Thamiris, João Gabriel e João Pedro, que saíram da dinâmica como as duplas mais queridas da casa.

— A gente gosta de todo mundo aqui, só que as últimas pessoas que entraram aqui foram Dona Delma e Guilherme — explicou Thamiris ao dar a notícia da decisão para o grupo.

Delma e Gracyanne

Já na parte interna da casa, Delma interagiu com vários participantes, inclusive a musa fitness Gracyanne Barbosa. As sisters conversaram na cozinha, e a dona de casa se chocou ao descobrir quantos ovos a influenciadora come por dia.

— Eu como oito ovos de manhã, aqui estou comendo metade — afirmou a participante do camarote. — Por dia, eu como 40.

— 40 ovos? Meu deus, quando eu sair daqui vou comer 60, pra ficar com esse corpo — brincou Delma.

As sisters riram, e, quando Delma reclamou de sua dificuldade para fazer musculação, Gracy convidou a colega de confinamento para treinar com ela, e insistiu na importância da atividade para saúde física.