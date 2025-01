"BBB 25": Guilherme e Joselma são os mais votados em dinâmica e dormirão do lado de fora da casa

O genro Guilherme e a sogra Joselma foram a dupla mais votada em uma dinâmica desta terça-feira (14), no Big Brother Brasil 25 . Como consequência, ambos deverão dormir do lado de fora da casa ao longo da noite.

No jardim, os duos precisaram apontar, em comum acordo, aqueles que "ficam fora do seu jogo" e outros dois para "joga junto com você" .

Em caso de empate, a dupla com mais votos para "jogar no seu time" desempataria a votação. Foi o que ocorreu com João Gabriel e João Pedro, que escolheram o genro e a sogra, Guilherme e Jocelma, respectivamente, para passar a noite do lado de fora da casa.