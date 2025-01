Mariana Santos vive Fátima em "Mania de Você". Fabio Rocha / Globo / Divulgação

Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta terça-feira (14). Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 21h20min

Volney garante a Viola que ninguém conseguirá rastreá-lo. Viola intenciona ser vista por Mavi. Ísis surpreende Tomás ao perdoar Leidi, Sirlei e Evelyn. Sirlei e Berta oficializam a união estável. Michele avisa a Daniel que Cristiano terá uma boa defesa no julgamento. Fátima percebe que Robson não está mais em casa. Rodhes avisa a Mavi que Viola está em Paraty. Mércia pede a Volney que verifique se o grupo canadense é confiável. Mavi fica encantado ao ver Viola.

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Clarice desperta e Juliano pede que o médico aplique a sedação novamente. Edu e Celeste prometem ficar juntos. Ronaldo desconfia de armação no campeonato de boliche. Arlete sente falta da foto de Valéria com sua neta. Bia nega que esteja envolvida com Ronaldo. Beatriz conta a Carmem o que descobriu sobre Clarice. Arlete confronta Zélia. Ana Maria aconselha Guto. Zélia chantageia Juliano e Maristela.

Volta por Cima - RBS TV, 19h40min

Cida tenta acalmar Madalena. Cacá se esconde de Doralice ao chegar à casa de Violeta. Jão flagra Cacá. Gigi é expulso de seu quarto por Sebastian. Jão exige que Cacá deixe de ser capanga de Violeta. Osmar se enfurece com Gerson. Jão conta para Madalena sobre Cacá. Cida usa Alberto para provocar Sidney. Rosana encontra o documento de compra da lanchonete em nome de Neuza. Ana Lúcia implora que Madalena se afaste de Jão. Cacá chantageia Jão.

Força de Mulher - Record, 21h

Munir conta a Sarp que Bahar e as crianças estão sendo vigiadas por um assassino. Sarp decide ir atrás de Bahar e Munir o ajuda. Yeliz ajuda Ceyda a conseguir o emprego de babá do pequeno Bora. A família e as amigas de Bahar se reúnem para contar sobre a volta de Sarp. Sarp, mesmo com medo dos homens de Nezir, se arrisca e vai ao apartamento de Bahar. Sarp toca a campainha, Bahar abre a porta e fica em choque ao ver o "falecido" marido ali, bem na sua frente.

A Caverna Encantada - SBT, 21h05min