Davi entrou na casa com apenas 21 anos e se tornou o campeão da edição. Ele recebeu 60,52% dos votos na final do reality. O brother conquistou o prêmio final de R$ 2,92 milhões e um carro, avaliado em R$ 303 mil .

Ao longo do programa, Davi conquistou também uma bolsa para cursar a faculdade de medicina que sonhava, R$ 130 em dinheiro, outro carro de R$ 281 mil, R$ 5 mil em eletrodomésticos, R$ 5 mil em comida por delivery, um celular, um videogame e dez anos de assinatura do Globoplay.

Polêmicas dentro e fora do BBB

Durante o confinamento na casa, Davi teve atritos com participantes por diversos motivos. Em uma de suas brigas com o participante MC Bin Laden, ele disse ao colega de confinamento: " Calma, Calabreso ".

A frase viralizou e se tornou bordão em redes sociais. Davi também teve atritos com a cantora Wanessa , que foi desclassificada do reality após dar um tapa na perna do brother enquanto ele dormia.

Depois de sua saída do programa, Davi se tornou influenciador, e voltou a viralizar em redes sociais com postagens inusitadas. Em uma delas, ele aparece em um carro de luxo no deserto, com a montagem de um helicóptero ao fundo.