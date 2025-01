O BBB 25 promete surpreender o público e os confinados com uma inovação tecnológica: o Seu Fifi, um robô que vai ouvir conversas dos participantes e as revelará no decorrer do jogo. O anúncio foi feito durante a coletiva de imprensa realizada na sexta-feira (10) com a presença do apresentador Tadeu Schmidt e da direção do programa.