Há três dias do início da 25ª edição do Big Brother Brasil, foram reveladas as primeiras imagens dos ambientes em que as duplas de brothers e sisters ficarão confinados durante três meses. Os diferentes cômodos da casa têm decoração inspirada nos 60 anos da TV Globo.

Cada parte da casa faz referência a algum programa ou novela que marcou as seis décadas da emissora. Um dos ambientes deixou Tadeu Schmidt, apresentador do reality show, "arrepiado". É o quarto inspirado no Fantástico.

— Quando eu entrei lá, fiquei todo arrepiado. Tem até o palco, igualzinho ao que estive por tantos anos, de onde a Poliana e a Maju apresentam hoje. Esse ambiente é especial, mas a casa toda remete a momentos incríveis da televisão. É uma decoração maravilhosa — revelou o apresentador em material divulgado à imprensa.

Na área externa, a temática central são as novelas. As produções ambientadas em São Paulo inspiraram grafites e imagens nos muros. Na varanda e próximo à piscina, o tema são novelas que se passaram em regiões praianas do Brasil. No restante do pátio, um verdadeiro pantanal, com cenário inspirado em histórias que se desenvolveram próximo à natureza.

A academia é lugar de Malhação! O ambiente é inspirado na primeira temporada da novela, que foi exibida de 1995 a 2020. Já o principal ponto de encontro dos participantes com Tadeu e com o público, a sala é inspirada em novelas com temática oriental. O sofá tem tom "rosa goiaba", que contrasta com cores como turquesa, coral e dourado. Peças em cristal e murano completam a decoração.

Quartos

Os locais de descanso dos brothers e sisters também mergulham nos 60 anos de história da TV Globo. Um deles remete a novelas que tinham o nordeste brasileiro como cenário, com texturas típicas e objetos produzidos por artesões locais com palha e cerâmica.

Uma lambreta na parede e almofadas em forma de bumerangue levam os participantes para a década de 1950. Com luminárias em forma de televisão, o quarto homenageia tramas exibidas pela emissora ambientadas nesta época, como Estúpido Cupido, Anos Rebeldes, Ciranda de Pedra e Bambolê.

Cozinha

Decoração da cozinha da xepa aposta em elementos dos núcleos populares das novelas da Globo. Léo Rosario / Globo,Divulgação

Dividida entre vip e xepa, a cozinha reúne dois ambientes conjugados, mas com decorações totalmente diferentes. No lado da fartura, há muito brilho, dourado e mármore para relembrar personagens que gostam de ostentar.