Emissora prepara uma grande festa para celebrar as seis décadas no ar. Manoela Mello / Globo,Divulgação

Prestes a completar seis décadas, em 26 de abril, a TV Globo está preparando uma celebração à altura da efeméride. Nesta quarta-feira (2), durante coletiva de imprensa realizada no Rio de Janeiro, a emissora lançou oficialmente sua grade de aniversário, que terá 60 horas de programação especial (veja lista abaixo).

Em bate-papo conduzido pela jornalista Maju Coutinho, executivos e talentos da emissora deram detalhes de como funcionará a maratona. Entre os dias 25 e 28 de abril, de sexta a segunda, as atrações da Globo estarão totalmente alinhadas à comemoração. Todos os programas exibirão edições especiais, pensadas para percorrer o passado, o presente e o futuro da televisão.

— Nessas 60 horas de programação especial, cada conteúdo vai celebrar dentro do seu próprio DNA. A ideia é que a programação seja complementar, de modo que quem estiver assistindo de casa vai conseguir ver o todo dessa história. Faremos isso através do entretenimento, do jornalismo, do esporte, da dramaturgia e até mesmo dos filmes — detalhou Leonora Bardini, diretora do Canal TV Globo.

Da esquerda para a direita, Monica Almeida, diretora de gênero; Leonora Bardini, diretora do Canal TV Globo; Antonia Prado, diretora do show 60 anos; Maju Coutinho, apresentadora do Fantástico; e Amauri Soares, diretor-executivo dos Estúdios Globo, TV Globo e Afiliadas, concederam coletiva de imprensa. Manoela Mello / Globo,Divulgação

Retorno do Vídeo Show

A comemoração, contudo, começa já no dia 24, quinta-feira, com uma espécie de "esquenta" para as 60 horas de programação especial. Na ocasião, o saudoso Vídeo Show voltará à tela da emissora. O programa será reeditado especialmente para a comemoração de 60 anos — ou seja, não se trata de um retorno oficial à grade da TV Globo.

O programa vai promover o reencontro de apresentadores que fizeram história na atração, a exemplo de Miguel Falabella, Cissa Guimarães, Angelica e André Marques. Também estarão de volta quadros como o Falha Nossa, icônico por tornar públicos os erros de gravação da dramaturgia da emissora.

— Teremos um Vídeo Show para matar a saudade, então, todos aquelas matérias clássicas estarão presentes; mas também fizemos questão de fazer um Video Show que olha para o que está acontecendo hoje. Eu acho que o legal é isso: conseguirmos matar a saudade, mas também criar coisas novas — refletiu a diretora de gênero Monica Almeida.

A nostalgia não acaba por aí. No dia 26, sábado, quem estará de volta à telinha é o Vídeo Game, quadro do Video Show que fez história sob o comando de Angelica. E para a alegria dos espectadores, a loira estará à frente da reedição do programa.

A disputa do gameshow será entre dois casais famosos, que testarão seus conhecimentos a respeito da TV Globo. Os nomes dos participantes não foram divulgados pela emissora.

Show de 60 anos

A programação ainda terá outros destaques, como uma série documental sobre a jornalista Glória Maria, que terá o primeiro de seus quatro episódios exibido no dia 28, após o Fantástico.

A revista dominical também terá novidades para marcar os 60 anos de Globo, incluindo uma nova abertura, que promete rememorar as chamadas que já fizeram história no programa.

O ápice da festa, porém, será em 28 de abril, segunda-feira. A Globo exibirá o Show 60 anos, uma superprodução que levará ao palco da Farmasi Arena, na Zona Oeste do Rio, nomes que marcaram a história da televisão brasileira, mesclando apresentações ao vivo com a transmissão de momentos pré-gravados.

O espetáculo irá rememorar programas marcantes da emissora e promover reencontros. Nomes como Renato Aragão e Dedé Santana, da Turma do Didi, estarão juntos novamente para celebrar as seis décadas da emissora. Humorísticos como o Casseta & Planeta e a Escolinha do Professor Raymundo também serão contarão com representantes.

Pelo viés da dramaturgia, um número especial trará o grupo Roupa Nova interpretando Dona diretamente da cidade cenográfica de Roque Santeiro. A estrutura foi remontada especialmente para o show.

Conforme a diretora artística do projeto, Antonia Prado, mais de 400 artistas estão envolvidos no espetáculo.

— O show é um tributo à televisão e tem o público como protagonista. A gente sempre pensa no que as pessoas querem ver e rever, de que forma a gente pode agradecer e comemorar com elas. O conceito de encontro, de sermos uma praça pública, que é tão presente na TV aberta, também estará no show — comentou a diretora.

Novidades foram apresentadas a jornalistas por estrelas da TV Globo, como a apresentadora Ana Clara. Manoela Mello / Globo,Divulgação

Confira os destaques da programação especial de aniversário da Globo

Quinta, 24

O esquenta começa com o saudoso Vídeo Show, que retorna em uma edição especial logo depois de Vale Tudo.

Dirigido por Dani Gleiser, com roteiro de Bia Braune, o programa vai promover o reencontro de apresentadores como Miguel Falabella e Cissa Guimarães, Angelica e André Marques, Otaviano Costa, Monica Iozzi e Joaquim Lopes, além de revisitar quadros icônicos, como ‘"Falha Nossa"’ e ‘Túnel do Tempo’, e percorrer os principais marcos da dramaturgia.

O programa também trará participações especiais, como a de Paulo Vieira em um tour pelos Estúdios Globo e a de nomes do Jornalismo em uma conversa sobre emoção.

Sexta, 25

O Globo Repórter mergulha na linha do tempo da TV Globo, apresentando histórias de bastidores e desafios que moldaram a emissora ao longo desse período.

Sábado, 26

Na data do aniversário, o Bom dia Sábado dá início à maratona que passa por Pequenas Empresas & Grandes Negócios e pelo É De Casa .

dá início à maratona que passa por e pelo . Após o Edição Especial, será exibida uma edição exclusiva do Vídeo Game . Com apresentação de Angelica, o programa vai trazer uma disputa entre dois casais famosos, testando que dupla tem mais conhecimentos sobre a TV Globo. A atração é conduzida pela mesma equipe do Vídeo Show, onde o quadro fez sucesso nos anos 2000.

. Com apresentação de Angelica, o programa vai trazer uma disputa entre dois casais famosos, testando que dupla tem mais conhecimentos sobre a TV Globo. A atração é conduzida pela mesma equipe do Vídeo Show, onde o quadro fez sucesso nos anos 2000. O Caldeirão com Mion , os telejornais locais e os capítulos das novelas também fazem referências à data, assim como o Altas Horas , que recebe convidados especiais.

, os telejornais locais e os capítulos das também fazem referências à data, assim como o , que recebe convidados especiais. E Volta Por Cima chega ao último capítulo, excepcionalmente, num sábado.

Domingo, 27

O domingo começa com matérias especiais no Globo Rural e no Esporte Espetacular .

e no . A Temperatura Máxima exibe o filme original A Fábrica de Sonhos , produzido pelo Núcleo de filme dos Estúdios Globo. Escrito por Jorge Furtado e Guel Arraes, que também assina a direção ao lado de Patricia Pedrosa, o filme conta a história de Rafaela (Luellem de Castro), uma jovem sonhadora que ganha um concurso para visitar os Estúdios Globo e, ao conhecer um galã, acaba confundindo ficção com realidade.

exibe o filme original , produzido pelo Núcleo de filme dos Estúdios Globo. Escrito por Jorge Furtado e Guel Arraes, que também assina a direção ao lado de Patricia Pedrosa, o filme conta a história de Rafaela (Luellem de Castro), uma jovem sonhadora que ganha um concurso para visitar os Estúdios Globo e, ao conhecer um galã, acaba confundindo ficção com realidade. O Domingão com Huck traz um programa que homenageia os programas de auditório e, direto do Maracanã, o clássico entre Flamengo x Corinthians , pelo Campeonato Brasileiro, ganha ares de evento especial na celebração da emissora.

traz um programa que homenageia os programas de auditório e, direto do Maracanã, o clássico entre , pelo Campeonato Brasileiro, ganha ares de evento especial na celebração da emissora. O Fantástico ganha uma nova abertura, que presta uma homenagem à história do programa, revisitando e ressignificando as referências, unindo passado e futuro no presente.

ganha uma nova abertura, que presta uma homenagem à história do programa, revisitando e ressignificando as referências, unindo passado e futuro no presente. Após o programa, estreia a série documental Gloria, que celebra a carreira, a trajetória e o legado de Gloria Maria. Com direção de Danielle França e Paulo Sampaio, a série mostra em quatro episódios a profissional por trás das câmeras com imagens inéditas, revelações e depoimentos de amigos, parentes e personalidades que reafirmam o espaço que Gloria Maria conquistou no Jornalismo e no coração do público. Arquivos pessoais da jornalista; sua paixão pela música; o retorno ao continente africano para revisitar lugares e pessoas que Gloria conheceu na viagem definida pela própria como a mais transformadora de sua vida; as filhas; e a herança deixada pela jornalista estão na série.

Segunda, 28

A segunda começa com um quadro especial no Mais Você , que fará uma disputa para escolher o bolo de aniversário da TV Globo.

, que fará uma disputa para escolher o bolo de aniversário da TV Globo. A Sessão da Tarde exibe o filme Coisa de Novela , produzido pelo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo. No longa, Tereza (Susana Vieira) e Laura (Valentina Herszage) são avó e neta apaixonadas por teledramaturgia. Quando Tereza recebe um diagnóstico pouco otimista, conta com ajuda de Laura para realizar seu sonho: participar de uma novela. O filme foi criado e escrito por Lívia Leite, Renata Andrade e Thais Pontes e Manuh Fontes assina a direção.

produzido pelo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo. No longa, Tereza (Susana Vieira) e Laura (Valentina Herszage) são avó e neta apaixonadas por teledramaturgia. Quando Tereza recebe um diagnóstico pouco otimista, conta com ajuda de Laura para realizar seu sonho: participar de uma novela. O filme foi criado e escrito por Lívia Leite, Renata Andrade e Thais Pontes e Manuh Fontes assina a direção. No horário das 19h, estreia a nova novela Dona de Mim , escrita por Rosane Svartman com direção de Allan Fiterman. No elenco, nomes como Tony Ramos, Claudia Abreu, Juan Paiva e Clara Moneke, entre outros.

, escrita por Rosane Svartman com direção de Allan Fiterman. No elenco, nomes como Tony Ramos, Claudia Abreu, Juan Paiva e Clara Moneke, entre outros. Já o capítulo de Vale Tudo , será marcado pela chegada de Odete Roitman (Deborah Bloch) à trama. Logo após a novela, entra no ar o ápice da comemoração da TV Globo.

será marcado pela chegada de Odete Roitman (Deborah Bloch) à trama. Logo após a novela, entra no ar o ápice da comemoração da TV Globo. O Show 60 anos é palco de encontros e reencontros emocionantes de quem construiu a história da TV Globo. Encontros de humoristas de diversas gerações. Encontro de talentos com seus personagens. De criadores com suas obras. De atletas e suas conquistas. Da música com seus intérpretes. Da notícia com seus repórteres. Da televisão com seu público. Será uma homenagem à televisão brasileira e a de todos que, nos bastidores, diante e atrás das câmeras, fazem essa magia acontecer.