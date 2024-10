Com Tony Ramos no júri, "The Masked Singer Brasil" fará homenagem aos 60 anos da Globo 

Nesta quarta-feira (16), durante o Upfront — evento que divulgou as apostas da Globo para 2025 a convidados, entre executivos, representantes de mercado e talentos da empresa, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo —, Eliana, nova apresentadora do dominical The Masked Singer Brasil, revelou quem estará no júri da quinta edição do programa: o ator Tony Ramos e o cantor Belo, além da comediante Tata Werneck, que ocupou o posto na segunda temporada, e Sabrina Sato, jurada desde a terceira temporada.